Държавният департамент на САЩ: Американците да напуснат незабавно Близкия изток

Държавният департамент на САЩ призова в понеделник (местно време) американските граждани незабавно да напуснат над дузина държави в Близкия изток, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.
Американците са призовани да отпътуват от Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израел, Западния бряг и Газа, Йордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Обединените арабски емирства и Йемен, съобщи Мора Намдар – помощник-секретар по консулските въпроси в Държавния департамент.
САЩ и Израел започнаха в събота (28 февруари) военни действия срещу Иран, при които беше убит върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей, както и няколко други официални лица. Иран отвърна с удари по американски военни бази в Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн и извърши атаки срещу цели в Израел. Израелско-американската операция продължава.
The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444