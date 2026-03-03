ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавният департамент на САЩ: Американците да напуснат незабавно Близкия изток

Държавният департамент на САЩ призова в понеделник (местно време) американските граждани незабавно да напуснат над дузина държави в Близкия изток, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА. 

Американците са призовани да отпътуват от Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израел, Западния бряг и Газа, Йордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Обединените арабски емирства и Йемен, съобщи Мора Намдар – помощник-секретар по консулските въпроси в Държавния департамент.

САЩ и Израел започнаха в събота (28 февруари) военни действия срещу Иран, при които беше убит върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей, както и няколко други официални лица. Иран отвърна с удари по американски военни бази в Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн и извърши атаки срещу цели в Израел. Израелско-американската операция продължава.

