169 убити, след като бунтовници нападнаха село в Южен Судан

Най-малко 169 души бяха убити, след като бунтовници нападнаха село в отдалечен район на Южен Судан, съобщи днес местен източник, цитиран от Асошиейтед прес, информира БТА.

Това е пореден епизод от спорадичното насилие, което тласка страната към пълномащабна гражданска война.

Жертвите, сред които 90 цивилни, са били нападнати вчера в окръг Абиемном, заяви министърът на информацията на административната област Рувенг Джеймс Монилуак.

По думите му сред загиналите има жени и деца, както и десетки бойци.

Мисията на ООН в Южен Судан, известна като ЮНМИСС, съобщи в изявление, че 1000 души са потърсили убежище в нейната база след нападението.

„Подобно насилие излага цивилното население на сериозен риск и трябва незабавно да бъде прекратено“, заяви в изявление представителят на ЮНМИСС Анита Кики Гбехо. „Призовавам всички замесени незабавно да прекратят военните действия и да започнат конструктивен диалог за решаване на своите спорове.“

„Нашите миротворци ще продължат да правят всичко по силите си, за да защитят цивилните, потърсили убежище в нашата база“, добави тя.

В изявлението на ЮНМИСС се посочва, че при нападението в Рувенг са били ранени 23 души, както и че има притеснения във връзка със „съобщения, според които десетки цивилни и някои местни служители са загубили живота си“.

Убийствата са част от ескалиращото насилие, обхванало Южен Судан, при което правителствени сили, лоялни на президента Салва Киир, се сражават с въоръжени групи, за които се смята, че са лоялни на опозиционния лидер Риек Мачар.

Стефано Уиу Де Миалек, главен администратор на област Рувенг, заяви вчера, че извършителите на нападението са свързани с паравоенна групировка „Бялата армия“, както и от сили, близки до Суданското народноосвободително движение в опозиция, лоялно на Мачар. Уиу определи атаката като координирано и организирано нападение и я нарече акт на бунт.

В изявление групата на Мачар отрече връзка с нападението и заяви, че „няма военно присъствие в засегнатия район“.

Мачар бе заместник на Киир до септември, когато беше отстранен от поста, след като срещу него бяха повдигнати наказателни обвинения. Той се намира под домашен арест в столицата Джуба, докато делото срещу него продължава.

Съединените щати призовават за преговори между Киир и Мачар.

Продължаващото насилие застрашава крехкия мир, постигнат през 2018 година след петгодишна гражданска война. След това споразумение Мачар бе назначен за първи вицепрезидент на Южен Судан в правителство на националното единство. Разследване на ООН установи, че лидерите на Южен Судан „систематично подкопават“ това споразумение.

Поддръжниците на Мачар твърдят, че обвиненията срещу него за предполагаема подривна дейност са политически мотивирани. Отстраняването му от длъжност съвпадна с рязко нарастване на насилието.

Конфликтът ескалира през декември, когато опозиционни сили превзеха правителствени позиции в окръг Джонглей, бастион на опозицията и огнище на подновените сражения, които според оценките на ООН са разселили 280 000 души.

Хуманитарни организации предупредиха, че ограниченията на достъпа до райони на щата, контролирани от опозицията, застрашават живота на цивилното население.

От януари насам правителството провежда контраофанзива с въздушни бомбардировки и сухопътни атаки, въпреки официалния си ангажимент към мирното споразумение.