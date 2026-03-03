ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Унищожихме централата на иранската държавна медия. Иран: Излъчването продължава

ИРИБ (IRIB) КАДЪР: Екс/@irib_ostanha

Израелската армия съобщи тази нощ, че е „поразила и унищожила“ централата на иранската държавна радио-телевизия ИРИБ (IRIB) в северната част на Техеран, предаде Франс прес.

„Преди малко военновъздушните сили поразиха и унищожиха комуникационния център на иранския терористичен режим“, се казва във военно съобщение, придружено от инфографика на сградата, за района на която малко по-рано бе отправено предупреждение за евакуация.

Късно снощи израелската армия съобщи, че е започнала нова вълна от удари в Техеран, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.  Предупреждение за евакуация бе издадено за жителите на иранската столица, особено за тези, които живеят в близост до централата на ИРИБ (IRIB). 

Същевременно от медията съобщиха за две експлозии в близост до своите сгради в Техеран, но посочиха, че излъчването на програмата продължава, съобщава Франс прес.

„Дим от две експлозии около сградите на ИРИБ/Няма прекъсване в дейността на ИРИБ“, написа медията в Телеграм, информира АФП.

 

ИРИБ (IRIB) КАДЪР: Екс/@irib_ostanha

