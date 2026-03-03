Мафиотският бос Нито Сантапаола почина в затвора на 87-годишна възраст

Известният мафиотски бос Бенедето „Нито“ Сантапаола, смятан за един от най-кръвожадните лидери на сицилианската мафия Коза Ностра от 70-те години на миналия век, който е в затвора над три десетилетия, почина на 87-годишна възраст, предаде Ройтерс, като се позова на представители на италианските власти, информира БТА.

Сантапаола, който бе арестуван през 1993 г. и излежаваше няколко доживотни присъди за убийство и други престъпления, е починал в милански затвор с висока степен на сигурност. Прокуратурата в Милано е разпоредила аутопсия, съобщи регионалното издание "Либерта".

Италианското министерство на правосъдието не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

Сантапаола, известен като „ил качаторе” (il cacciatore - в превод от италиански език - „ловджията”) или „ил ликантропо” (il licantropo - в превод - „върколакът”), бе лидер на мафията в източния сицилиански град Катания от края на 70-те до началото на 90-те години. Той беше осъден като един от подбудителите на убийствата през 1992 г. на Джовани Фалконе и Паоло Борселино, двама от най-известните антимафиотски прокурори в Италия.