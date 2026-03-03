ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш нападател на ЦСКА с хеттрик в Босна

САЩ отзоваха свои служители от Бахрейн, Ирак, Йордания, Катар, затвориха посолството в Кувейт

САЩ и Израел удрят военната инфраструктура на Иран. Снимка: Pixabay

Държавният департамент на САЩ обяви днес, че е наредил на правителствени служители, които нямат задължения при извънредни ситуации, да напуснат заедно със своите семейства Бахрейн, Ирак, Катар, Йордания и Кувейт, съобщи БТА.

Разпореждането е от съображения за сигурност предвид разрастващия се конфликт в Близкия изток, започнал със съвместната израелско-американска военна операция срещу Иран на 28 февруари.

В същото време посолството на САЩ в Кувейт обяви в публикация в социалната мрежа "Екс", че затваря до второ нареждане.

От друга страна, американското посолство в Йерусалим информира, че "този път не е в позиция да евакуира или пряко да съдейства на американски граждани да напуснат Израел", съобщи Ройтерс.

 

