Израелската армия е убила високопоставен командир на "Ислямски джихад" в Ливан, атакува цели на "Хизбула" в Бейрут

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия е убила високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан, предаде ДПА, като се позова на Израелските сили за отбрана, съобщи БТА.

"Абу Хамза Рами е извършил стотици терористични атаки срещу войници от Израелските сили за отбрана и срещу израелски цивилни, а също така е участвал във вербуването и подготовката на терористи, както и в закупуването на оръжия", съобщиха Израелските сили за отбрана в социалната мрежа Екс. Според съобщението Рами е управлявал движението на терористи от "Ислямски джихад" по границата между Ливан и Сирия и техните действия срещу войници от Израелските сили за отбрана в южен Ливан.

"Елиминирането му значително намалява способността на палестинската групировка "Ислямски джихад" да извършва терористични операции срещу Израел", се казва още в съобщението, цитирано от ДПА. "Ислямски джихад" е терористична групировка, свързана с "Хамас", напомня агенцията.

Израелските сили за отбрана съобщиха още, че атакуват цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата на Ливан - Бейрут.

"Израелските сили за отбрана в момента атакуват командни центрове и складове за оръжие на "Хизбула" в Бейрут", се казва в съобщение на армията в Телеграм, информира ДПА.

По-рано израелската армия издаде предупреждение за евакуация за няколко града в Ливан, съобщи Ройтерс.

Ливанското правителство обяви вчера „военните дейности” на шиитското движение „Хизбула” за незаконни.

Шиитската групировка има широко влияние в Ливан и използва страната като база за нападения срещу Израел, често с подкрепата на Иран, припомня ДПА.