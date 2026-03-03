ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш нападател на ЦСКА с хеттрик в Босна

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22394582 www.24chasa.bg

Върнаха от Близкия изток в Румъния 318 румънски граждани

1316
Оана Цою Снимка: КАДЪР: Екс/@oana_toiu

Общо 318 румънски граждани са били върнати в Румъния от Близкия изток с два полета, предаде Аджерпрес, като се позова на публикация на румънския външен министър Оана Цою във Фейсбук, съобщи БТА.  Евакуацията идва на фона на ескалация на напрежението в Иран и региона.

Тя съобщи тази сутрин, че двата полета са кацнали снощи на летище Отопени край Букурещ и са били осъществени от туристически агенции и румънския национален превозвач ТАРОМ (TAROM).

Румънските граждани са излетели от Египет, след като са били изведени от територията на Израел.

„С министъра на външните работи на Египет Бадр Абделати уточнихме, че ще продължим постоянната комуникация на двустранно ниво за подпомагане на туристически групи, както и за улесняване на транзита в специални случаи. Същевременно продължаваме да препоръчваме предпазливост от страна на румънските граждани в държавите от Близкия изток и следене на официалните канали (за информация)“, заяви Цою. 

Оана Цою

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите