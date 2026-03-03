Върнаха от Близкия изток в Румъния 318 румънски граждани

Общо 318 румънски граждани са били върнати в Румъния от Близкия изток с два полета, предаде Аджерпрес, като се позова на публикация на румънския външен министър Оана Цою във Фейсбук, съобщи БТА. Евакуацията идва на фона на ескалация на напрежението в Иран и региона.

Тя съобщи тази сутрин, че двата полета са кацнали снощи на летище Отопени край Букурещ и са били осъществени от туристически агенции и румънския национален превозвач ТАРОМ (TAROM).

Румънските граждани са излетели от Египет, след като са били изведени от територията на Израел.

„С министъра на външните работи на Египет Бадр Абделати уточнихме, че ще продължим постоянната комуникация на двустранно ниво за подпомагане на туристически групи, както и за улесняване на транзита в специални случаи. Същевременно продължаваме да препоръчваме предпазливост от страна на румънските граждани в държавите от Близкия изток и следене на официалните канали (за информация)“, заяви Цою.