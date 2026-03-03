Руска атака причини щети на пристанищна и транспортна инфраструктура в Одеска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Щети бяха нанесени на съоръжения от пристанищната и транспорстната инфраструктура в украинската Одеска област при руска атака с дронове тази нощ, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм", информира БТА.

"Шети има в склад и контейнери, а прозорци в административни сгради са изпочупени. Не са регистрирани пожари. За щастие няма пострадали", се казва в информацията на Кипер.

Аварийните и общинските служби отстраняват последствията от ударите.

Както информираха местните канали в "Телеграм" атаката през нощта е била насочена предимно към черноморските и крайдунавските градчета в Одеска област Черноморск, Килия и Вилково.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.