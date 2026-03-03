ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш нападател на ЦСКА с хеттрик в Босна

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22394639 www.24chasa.bg

Руска атака причини щети на пристанищна и транспортна инфраструктура в Одеска област

1176
Одеска област отново е атакувана. СНИМКА: Пиксабей

Щети бяха нанесени на съоръжения от пристанищната и транспорстната инфраструктура в украинската Одеска област при руска атака с дронове тази нощ, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм", информира БТА.

"Шети има в склад и контейнери, а прозорци в административни сгради са изпочупени. Не са регистрирани пожари. За щастие няма пострадали", се казва  в информацията на Кипер.

Аварийните и общинските служби отстраняват последствията от ударите.

Както информираха местните канали в "Телеграм" атаката през нощта е била насочена предимно към черноморските и крайдунавските градчета в Одеска област Черноморск, Килия и Вилково.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Одеска област отново е атакувана. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите