Иранският външен министър: САЩ влязоха във война в полза на Израел по свой избор

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че скорошните коментари на държавния секретар на САЩ Марко Рубио демонстрират, че Вашингтон „е влязъл във война по свой избор в полза на Израел“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Рубио заяви вчера, че американските удари по Иран са изпреварваща мярка за собствената защита на САЩ преди да дойде „непосредствена заплаха“. „Знаехме, че ще има израелски действия. Знаехме, че това ще доведе до атака срещу американските сили и знаехме, че ако не ги нападнем превантивно, преди да започнат тези атаки, ще понесем по-големи жертви“, заяви във Вашингтон държавният секретар.

„Рубио призна това, което знаехме: САЩ влизат във война по свой избор в полза на Израел. Никога не е имало каквато и да е иранска заплаха“, заяви Арагчи, като допълни, че „проливането както на американска, така и на иранска кръв“ се дължи на Израел. „Американският народ заслужава нещо по-добро и трябва да си върне държавата“, допълни иранският външен министър в социалната мрежа „Екс“.

САЩ и Израел нанесоха мащабни удари по Иран в събота, предизвиквайки ескалация на напрежението в Близкия изток, след което Техеран изстреля ракети по американските бази в региона.