Радикална групировка в Ирак: Извършихме 28 операции срещу US бази в страната и в региона

Радикална групировка в Ирак, наречена „Ислямска съпротива в Ирак“, съобщи снощи, че е извършила 28 операции от понеделник насам, като е използвала десетки ракети и дронове срещу „вражески“ бази в Ирак и региона, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ислямска съпротива в Ирак“ обединява няколко радикални военизирани организации, които се подкрепят от Техеран. В изявлението на организацията се посочва, че близо 30-те операции са били насочени срещу американски бази в Ирак и в региона.

Същевременно за втори пореден ден в Багдад избухнаха протести срещу военната ескалация в региона, предаде ДПА.

Многобройни привърженици на шиитски партии в Ирак се събраха в понеделник вечерта в квартала на правителствените сгради, където се намира и американското посолство, съобщиха ДПА и Франс прес, като се позоваха на очевидци.

Силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпата. Чуваха се и изстрели, посочва ДПА.

В неделя вечерта стотици демонстранти се събраха в така наречената „Зелена зона“ в Багдад. Според няколко източника демонстрантите са опитали да нахлуят в американското посолство. Силите за сигурност използваха и тогава сълзотворен газ, боеприпаси и водни оръдия, припомня ДПА.

САЩ и Израел започнаха в събота (28 февруари) голяма офанзива срещу Иран, предизвиквайки напрежение в региона. Техеран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел и американски бази в няколко държави от Персийския залив.

Иран има сериозно политическо и военно влияние в Ирак, напомня ДПА.