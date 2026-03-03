ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш нападател на ЦСКА с хеттрик в Босна

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22394734 www.24chasa.bg

Радикална групировка в Ирак: Извършихме 28 операции срещу US бази в страната и в региона

2436
СНИМКА: Pixabay

Радикална групировка в Ирак, наречена „Ислямска съпротива в Ирак“, съобщи снощи, че е извършила 28 операции от понеделник насам, като е използвала десетки ракети и дронове срещу „вражески“ бази в Ирак и региона, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Ислямска съпротива в Ирак“ обединява няколко радикални военизирани организации, които се подкрепят от Техеран. В изявлението на организацията се посочва, че близо 30-те операции са били насочени срещу американски бази в Ирак и в региона.

Същевременно за втори пореден ден в Багдад избухнаха протести срещу военната ескалация в региона, предаде ДПА.

Многобройни привърженици на шиитски партии в Ирак се събраха в понеделник вечерта в квартала на правителствените сгради, където се намира и американското посолство, съобщиха ДПА и Франс прес, като се позоваха на очевидци.

Силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпата. Чуваха се и изстрели, посочва ДПА.

В неделя вечерта стотици демонстранти се събраха в така наречената „Зелена зона“ в Багдад. Според няколко източника демонстрантите са опитали да нахлуят в американското посолство. Силите за сигурност използваха и тогава сълзотворен газ, боеприпаси и водни оръдия, припомня ДПА.

САЩ и Израел започнаха в събота (28 февруари) голяма офанзива срещу Иран, предизвиквайки напрежение в региона. Техеран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел и американски бази в няколко държави от Персийския залив. 

Иран има сериозно политическо и военно влияние в Ирак, напомня ДПА.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите