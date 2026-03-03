ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дрон удари военно летище край Дубай, използвано от австралийските сили

КАДЪР: Екс/@MenchOsint

Военно летище край Дубай (ОАЕ), използвано от австралийските сили, е било ударено с дрон, заяви днес австралийският министър на отбраната Ричард Марлс, цитиран от ДПА, съобщи БТА.

Пред репортери той каза, че австралийското оперативно командване в база „Ал Минхад“ е било поразено в събота. Министърът поясни, че няма пострадали австралийци.

Австралия има около сто военнослужещи в Близкия изток, повечето от които са в Обединените арабски емирства.

Австралийската външна министърка Пени Уонг препоръча на австралийците да не пътуват в близкоизточния регион. Тя допълни, че правителството ще продължи сътрудничеството с авиолиниите и туристическата индустрия, за да подпомогне гражданите на Австралия.

В събота САЩ и Израел започнаха широкомащабна офанзива срещу Иран, при която беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей. Техеран отговори с атаки в целия регион, изстрелвайки ракети по американски бази в няколко държави от Персийския залив.

КАДЪР: Екс/@MenchOsint

