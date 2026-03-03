В британската база на остров Кипър за кратко е била обявена заплаха за сигурността

В британската военновъздушна база Акротири на остров Кипър тази сутрин за кратко е била обявена „заплаха за сигурността“, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл“, информира БТА.

Заплахата е отминала бързо.

Малко преди 8 часа местно (и българско) време персоналът в базата е бил информиран че има текуща заплаха за сигурността и е бил инструктиран да се завърне по домовете си и да остане там до второ нареждане. Персоналът е предупреден също така да стои далеч от прозорци и да се прикрие зад или под масивни, солидни мебели и да изчака допълнителни инструкции.

Малко повече от десет минути след това обаче заплахата е била отменена, като е било посочено, че „въздушна заплаха срещу суверенните базови зони не се очаква“. На персонала е съобщено още, че властите на базата ще продължат за следят за заплахи.

Това е третият сигнал за заплаха в базата, издаден от събота през нощта насам, припомня „Сайпръс мейл“. Пистата на военновъздушната база беше ударена от дрон малко след полунощ вчера. Няма регистрирани сериозни щети.

Вчера говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи в профила си в Екс, че два безпилотни летателни апарата, насочени към британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър), са били неутрализирани в небето над средиземноморския остров.

След атаката с дронове срещу базата Гърция обяви, че изпраща в Кипър две фрегати и изтребители F-16 и декларира, че ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Република Кипър. По информация на КНА дроновете срещу базата Акротири са били изстреляни от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.