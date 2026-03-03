Бил Клинтън: Тръмп ми каза, че с Епстийн са били приятели, скарали се заради сделка за имот

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тръмп ми каза, че с Джефри Епстийн са били приятели и са се скарали заради сделка с недвижим имот. Това е заявил експрезидентът на САЩ Бил Клинтън по време на изслушването си пред надзорната комисия на Камарата на представителите по случая с Епстийн.

Бил и Хилари Клинтън дадоха показания миналата седмица поотделно и отрекоха да са знаели предварително за престъпленията на вече починалия сексуален престъпник Епстийн, съобщава Би Би Си.

Клинтън е бил попитан дали Доналд Тръмп трябва да бъде принуден да даде показания.

„Това вие трябва да решите, но той познаваше Епстийн добре", отговорил Бил Клинтън.

Клинтън разказал за разговор с Тръмп около 2002 или 2003 г. относно Епстийн.

„Тръмп никога не ми е казвал нищо, което да ме накара да мисля, че е замесен в нещо нередно. Относно него той ми каза: „С Епстийн прекарахме чудесни моменти през годините. Но се скарахме. И то заради сделка с недвижими имоти. Това е всичко".

Разговорът се е състоял на голф игрището на Тръмп по време на благотворителна акция.

Клинтън бил попитан дали си спомня кой е повдигнал темата за Епстийн.

„Не, но бих бил шокиран, ако го бях направил. Просто не правя такива неща", отговорил той.

На въпроса дали Тръмп е разказал подробно за времето, прекарано с Епстийн, Клинтън отговорил, че Тръмп не е повдигал "сексуални теми" в разговора.

По време на показанията си Бил Клинтън е попитан за снимка, публикувана от американското министерство на правосъдието като част от досиетата на Епстийн. На нея се вижда Бил Клинтън като президент, разпускащ в джакузи с друг човек, чието лице е скрито.

Конгресменът заявил, че обществеността иска да знае „контекста" и „подробностите" около снимката.

„Не мисля, че някога съм знаел, че снимката ми е била направена", каза Клинтън и добави, че е почти сигурен, че е била заснета в Бруней в края на дълго пътуване в Азия.

„Султанът на Бруней беше човек, с когото се опознах добре през осемте години, в които бях президент", спомня си той, обяснявайки, че лидерът е искал да помогне на Clinton Global Initiative и му предложил хотел.

"Той ми предложи да отседна в него и каза, че се надява да използвам басейна. Така и направих", разказва Клинтън с усмивка.

Попитан за другия човек на снимката, чиято самоличност е заличена от министерството на правосъдието, Клинтън два пъти отговори: „Не знам кой е". If the Epstein files had a single blurry pic of Trump splashing in a hot tub with some underage kid, every network would be looping it 24/7, headlines screaming, careers torched overnight.



But Bill Clinton? The guy who flew Lolita Express more times than most people change their… pic.twitter.com/G3HE7Z3u7K — Kentucky Girl (@Notwokenow) December 20, 2025

„Седях в джакузито около пет минути и отидох да си легна", каза той.

Попитан дали е имало сексуална активност онази нощ или с този човек в джакузито, Клинтън отрече.

Няколко други снимки, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, изглежда са направени в същия хотел. На тях се виждат други лица, чиито лица са скрити. Те са в джакузито и басейна, а на тях се вижда и Гислен Максуел - съучастничката на Епстийн, която в момента излежава присъда в затвора.

В своето встъпително изявление пред Комитета за надзор на Камарата на представителите, Бил Клинтън отрича, да е знаел за някакви нередности от страна на Епстийн. Той заяви, че се надява участието му в разследването по случая Епстийн да „попречи на подобно нещо да се случи отново".

Клинтън заяви категорично, че е познавал само за кратко Епстийн и че комуникацията им е приключила години преди престъпленията му да излязат наяве. Той също така сподели загрижеността си за жертвите на Епстийн.

Връзките на Клинтън с Епстийн са добре известни от години, но бившият президент многократно е заявявал, че общуването им се е дължало единствено на благотворителна дейност.

Докато дава показания, Бил Клинтън е попитан дали Тръмп трябва да помилва или да прояви милост към Гислен Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на жертви на сексуална експлоатация за Епстийн.

„Не мисля, че трябва да коментирам това", отговорил Бил Клинтън.

Документите, публикувани от американското министерство на правосъдието във връзка с разследванията на престъпленията на Епстийн и Максуел, не показват никакви съобщения между Клинтън и Епстийн. Но и двамата мъже са фигурирали в съобщения между Максуел и главния помощник на Клинтън, Дъг Банд.

Имейлите между Максуел и Банд от 2002 до 2004 г. показват близки отношения, изпълнени с ласкателства и сексуални намеци, като в един момент Банд нарича Максуел своя "любовница".

Съпругата му Хилъри Клинтън за малко не напусна изслушването пред американски конгресмени по случая с Джефри Епстийн, след като снимка от него изтече. То се проведе при закрити врата.

„Приключих с това. Ако правите така, аз си тръгвам. Можете да ме обвините в неуважение от сега до безкрай", каза бившият държавен секретар на САЩ, когато й съобщиха за изтичането на информацията.

Видеозаписът, публикуван в понеделник от Комитета за надзор на Камарата на представителите, показва няколко часа от свидетелствата, дадени от Хилари и Бил Клинтън.

Макар нито един от съпрузите Клинтън да не е обвинен в никакви престъпления от жертвите на Епстийн, Бил Клинтън е включен в досиетата на разследването, свързани със сексуалния престъпник, включително и със снимки. Това доведе до призиви за разпит на съпрузите.

В един от най-драматичните моменти по време на изслушването на Хилъри Клинтън, един от адвокатите ѝ съобщи на присъстващите, че снимка от залата, в която се провежда изслушването, е изтекла в публичното пространство.

Републиканската конгресменка Лорен Боеберт признава, че е споделила снимка от залата, но твърди, че това е станало преди началото на изслушването. Снимката е споделена в социалните мрежи от инфлуенсър консерватор.

Клинтън удари с юмрук по масата и каза: „Няма значение. Всички спазваме едни и същи правила".

Адвокатът на Клинтън посочила пред законодателите в залата, че нейната клиентка е поискала открито заседание, което би позволило на обществеността да го наблюдава в реално време, но комисията е отхвърлила това искане.

„Приключих", е казала Клинтън, докато ставала от стола си.

След това изслушването било прекъснато за почивка, а когато се възобновява, адвокатът на Клинтън упрекнал комитета за разпространяването на снимката.

„Смятаме, че това е неприемливо. Непрофесионално и несправедливо. Очакваме това да се проведе съгласно правилата и в съответствие с очакванията", казал адвокатът на Клинтън.

Няколко часа след началото на изслушването републиканката Лорен Боеберт е повдигнала въпроса за „Пицагейт" (опровергана конспиративна теория, според която педофилска мрежа, свързана с близкото обкръжение на Хилъри Клинтън, е действала от пицария във Вашингтон).

След кратък разговор между адвоката на Клинтън и Боеберт относно точното значение на въпроса на законодателката, Боеберт пояснила, че пита дали Клинтън е виждала някакви документи на Епстийн, в които се споменава „Пицагейт".

„Пицагейт" беше измислица. Ставаше дума за скандално обвинение, което в крайна сметка нарани много хора. Не мога да повярвам, че изобщо го споменавате", отговорила Клинтън.

Боеберт задала още няколко въпроса за „Пицагейт", срещу което адвокатите на Клинтън възразили.

Републиканският законодател Ерик Бърлисън заявил, че бизнесменът и финансист Лорънс Рокфелер е водил усилията за разсекретяване на правителствените файлове за НЛО, докато Бил Клинтън е бил президент. След това казал, че докато Хилари Клинтън се е кандидатирала за президент, един от нейните съветници публично е заявил, че тя ще разсекрети тези файлове за НЛО, ако бъде избрана.

Конгресменът Бърлисън попитал Клинтън дали е доволна, че тези файлове може да бъдат разсекретени. Миналия месец Тръмп нареди на американското правителство да подготви разсекретяването на файлове за НЛО и извънземни.

Клинтън отговорила, че е доволна, и добавила: „Мисля, че всичко, което може да бъде разкрито, трябва да бъде показано наяве".