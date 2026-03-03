Тръмп: Тъжно е да се гледа как американско-британските отношения не са като преди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „тъжно за гледане“ как отношенията с Великобритания „не са като преди“, след като премиерът Киър Стармър първоначално не подкрепи ударите срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Много е тъжно да гледаш как отношенията очевидно не са като преди“, заяви Тръмп пред британския вестник „Сън“. Той допълни, че САЩ нямат нужда Великобритания да води война в Близкия изток, но допълни: „Нямаше да има значение, но Стармър можеше да помогне“.

„Имам предвид, че Франция беше страхотна. Всички бяха страхотни. Великобритания бе толкова различна от останалите“, допълни той.