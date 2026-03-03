Тръмп недоволен от запасите НА US високотехнологично въоръжение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е недоволен от равнището на запаси от високотехнологично оръжие на страната, като обърна съществено внимание на направените от неговия предшественик на поста Джо Байдън „дарения“ за Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По отношение на високотехнологичното въоръжение „все още не сме там, където искаме“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, обвинявайки Байдън, че е „предал много висококачествено“ въоръжение на Киев.

„Много наши висококачествени оръжия са струпани в периферни държави“, посочи американският президент.

Тръмп обаче заяви, че по отношение на оръжието от среден клас и клас над средния „запасите от боеприпаси на САЩ никога не са били по-големи“ и че страната разполага с „практически неограничени“ запаси.

„Войните могат да се водят безкрайно и много успешно, използвайки само тези резерви“, заяви той, без да споменава военните действия, които страната му води срещу Иран от събота насам.

Тръмп редовно критикува подкрепата за Украйна на предходното американско правителство - на Демократическата партия, след руската инвазия на 24 февруари 2022 г., като междувременно спря помощта на САЩ за Киев под формата на военно оборудване, отбелязва АФП.