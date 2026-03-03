ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел Кац: Израелската армия е упълномощена да превземе нови позиции в Ливан

Израел Кац Снимка: Екс/ @Israel_katz

Израелската армия е упълномощена да напредне и да превземе нови позиции в Ливан, обяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Ройтерс и БТА. 

По-рано Израелските сили за отбрана съобщиха, че "нанасят едновременно удари по военни обекти в Иран и Ливан".

От друга страна, говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани обяви, че допълнителни части са били разположени тази нощ на територията на Южен Ливан. Целта е била да се заемат отбранителни позиции в защита на израелските граждани и стратегически обекти от нападение на ливанската шиитска групировка "Хизбула".

"Разположени сме в граничната зона в отбранителна конфигурация, за да предотвратим атаки срещу мирни жители и важни стратегически точки", каза Шошани пред репортери.

Движението "Хизбула" на свой ред обяви, че е атакувала три военни бази в Израел "в отговор“ на продължаващите израелски въздушни удари в Ливан, по-специално срещу бастион на групировката в южната част на Бейрут, информира Франс прес.

В поредица от изявления се уточнява, че атакуваните израелски обекти са военновъздушните гарнизони в Рамат Давид и в Мерон, както и базата "Нафах" на окупираните Голански възвишения.

