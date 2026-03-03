Франция изпраща в Кипър противоракетни и противодронови системи

Франция ще разположи в Кипър противоракетни и противодронови системи, както и фрегата, за да подобри отбранителните му способности след последните събития, съобщи БТА по информация на Кипърската информационна агенция КНА.

В 00:03 ч. вчера безпилотен летателен апарат тип „Шахед" удари военни съоръжения на британската военновъздушна база Акротири, като причини леки щети, припомня агенцията.

Според информация на КНА рано днес президентът на Република Кипър Никос Христодулидис е бил информиран за решението на Франция от президента на страната Еманюел Макрон, с когото вчера е провел два телефонни разговора, по време на които е отправил искане за подкрепа.

Макрон е информирал Христодулидис, че Франция изпраща на острова противоракетни и противодронови системи, както и фрегата, като скоро ще разположи там и втора фрегата.

Кипърският президент е отправил искане за разполагане на фрегата в Кипър и към германския канцлер Фридрих Мерц по време на телефонен разговор в понеделник. Мерц е отговорил положително и се очаква скоро германското правителство да вземе решение по въпроса, информира още КНА.

Вчера говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи в профила си в Екс, че два безпилотни летателни апарата, насочени към британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър), са били неутрализирани в небето над средиземноморския остров.

След атаката с дронове срещу базата Гърция обяви, че изпраща в Кипър две фрегати и изтребители F-16 и декларира, че ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Република Кипър. По информация на КНА дроновете срещу базата Акротири са били изстреляни от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула".