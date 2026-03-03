Мелони: Глобалният хаос, породен от кризата на международното право, е рожба на войната в Украйна

Глобалният хаос, породен от кризата на международното право, е рожба на войната в Украйна, заяви италианският премиер Джорджа Мелони в интервю за италианската телевизия "Ти Джи 5", посветено на близкоизточната криза и цитирано от АНСА и от „Милано финанца".

Според нея когато Русия, която е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, е нападнала своята съседка Украйна, това е породило криза в международното право. И неизбежно всичко това е довело до период на глобален хаос, който се наблюдава днес. Така че според Мелони настоящата ескалация е рожба на случилото се в Украйна, предава БТА.

Италианската премиерка допълни в интервюто, че би било грешка да се смята, че случващото се сега далеч от европейските граници няма преки последици за Европа. „Би било глупаво да вярваме, че онова, което се случва дори далеч от нас, не ни засяга", акцентира тя във връзка с близкоизточната ескалация на напрежението.

В интервюто Мелони припомни, че „Италия е положила много усилия да бъде постигнато сериозно споразумение за иранската ядрена програма, особено във време, в което международното право се разклаща и в което ние не можем да си позволим настоящият ирански режим да разполага с ракети с голям обсег с ядрени бойни глави".

„След това споразумението се провали и САЩ и Израел решиха да атакуват без участието на европейските партньори", добави Мелони.

Тя подчерта, че сега на оперативно ниво правителството се фокусира върху консулската помощ. „В момента правителството е ангажирано да оказва съдействие на хилядите италианци, които са блокирани, особено в страните от Персийския залив."

Мелони допълни, че италианските власти поддържат контакт с държавите от Близкия изток, засегнати от ескалацията. Тя каза, че италианските власти са и в контакт с европейските партньори, като целта на всички тези усилия е кризата да не се разрасне.

Премиерката на Италия подчерта, че има едно ясно условие за деескалация. „Смятам, че нищо не може да се подобри, ако Иран не спре своите напълно неоправдани атаки срещу страните от Персийския залив", каза Мелони.

На въпрос дали в този контекст е възможно засилване на тероризма Мелони обърна внимание, че това е явление, което изисква постоянна бдителност. „Феноменът на тероризма, свързан с ислямския фундаментализъм, както знаете, е много сложен, защото тероризмът действа и чрез индивидуални актове, затова по отношение на него бдителността никога не трябва да намалява", заяви тя. „Това е причината, поради която министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози свика Националния комитет за ред и сигурност, а всички структури, ангажирани с тази тема, са мобилизирани, започвайки от нашето разузнаване", каза Мелони.

В интервюто тя отхвърли критиките относно отсъствието на министъра на отбраната на Италия в първите часове на атаката на САЩ и Израел по Иран и на иранските удари с ракети и дронове в неин отговор. „Мога да ви кажа, че министър Гуидо Крозето никога не е спирал да върши работата си", заяви Мелони.

Крозето се озова в Дубай в първите часове на атаката, където беше заминал на 27 февруари при семейството си, което беше там на ваканция. От Дубай той се включи в спешно видеоконферентно заседание на италианското правителство на 28 февруари сутринта. След това беше изведен оттам със специален военен полет, който Крозето заяви, че е заплатил на тройна цена. Близките му обаче останаха в Дубай.

Вчера Крозето беше изслушан в парламентарната комисия по отбраната. Там беше изслушан и външният министър Антонио Таяни. И двамата казаха, че Италия, подобно на Полша и на Германия, е била информирана за американските и израелските удари по Иран, когато те вече са започнали.

Същевременно от Маскат в Оман на летище Фиумичино в Рим пристигнаха вчера вечерта 127 италианци с чартърен полет, в чиято организация са участвали италианското външно министерство и посолствата на Италия в Оман и в ОАЕ, съобщава „Скай Ти Джи 24". Пред журналисти на летището някои от пътниците разказаха за моменти на силно напрежение и за страха, който са изпитали. Италианците са били репатрирани до Маскат от ОАЕ. Сред тях бяха съпругата и децата на Гуидо Крозето, предаде АНСА. В. „Република" пише, че полетът е трябвало да бъде платен с пари в брой от репатрираните. Изданието цитира италианка на име Каролина от Генуа, която разказва, че полетът е струвал средно 1500 долара. „Който имаше пари плати, който нямаше остана там", разказва Каролина и допълва, че самолетът е бил наполовина празен. Тя разказва и, че от ОАЕ до Оман се е пътувало с такси, като жената тук споменава средна цена в евро, а не в долари. "Средно таксито струваше около 500 евро", казва Каролина.

Днес се работи по специален полет от Абу Даби до Милано с 200 италиански студенти, които се намират в ОАЕ по програма за образователен обмен, съобщават италиански медии, сред които АНСА и "Скай Ти Джи 24".

Вчера Италия обяви, че има 70 000 италианци в региона, като от тях 30 000 са в ОАЕ. Властите полагат усилия за оказване на всестранно съдействие на тези хора, обяви италианското външно министерство.