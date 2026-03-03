ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на ОАЕ и престолонаследникът на Дубай пият кафе в мол, докато системите им прихващат ирански дрон (Видео)

13840
КАДЪР: Екс/@nwanyebinladen

По различен начин лидерите на Обединените арабски емирства се опитаха да успокоят жителите на страната си на фона на прихващанията на ирански дронове от противовъздушната отбрана на ОАЕ, съобщава сайтът "ПротоТема".

Президентът на емирствата, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, посети Дубай Мол в понеделник, придружен от престолонаследника на Дубай , шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепремиер и министър на отбраната на страната.

Както се вижда от видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, служители на Емирствата не само са се разходили из мола, но и са седнали и са се насладили на кафе и обяд. „Ето как успокоявате нацията, без да кажете нито дума. Мощен ход", коментираха плановете високопоставени служители на Обединените арабски емирства.

КАДЪР: Екс/@nwanyebinladen

