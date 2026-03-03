Президентът на ОАЕ и престолонаследникът на Дубай пият кафе в мол, докато системите им прихващат ирански дрон (Видео)

По различен начин лидерите на Обединените арабски емирства се опитаха да успокоят жителите на страната си на фона на прихващанията на ирански дронове от противовъздушната отбрана на ОАЕ, съобщава сайтът "ПротоТема".
Президентът на емирствата, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, посети Дубай Мол в понеделник, придружен от престолонаследника на Дубай , шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепремиер и министър на отбраната на страната.
Както се вижда от видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, служители на Емирствата не само са се разходили из мола, но и са седнали и са се насладили на кафе и обяд. „Ето как успокоявате нацията, без да кажете нито дума. Мощен ход", коментираха плановете високопоставени служители на Обединените арабски емирства.
The Crown Prince of Dubai,
having coffee at the Dubai mall while the world talks Iran fears and World War 3 in the Middle East.
That's how you reassure a nation without saying a word. pic.twitter.com/dHvL1mFwFH