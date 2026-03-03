ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Федерацията по борба: Предстоят съдебни искове сре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22395156 www.24chasa.bg

Германският канцлер Мерц ще се срещне с Тръмп в Белия дом днес

2700
Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом – три дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран, предаде БТА по информация на ДПА.

Второто пътуване на Мерц до Белия дом, откакто пое поста преди десет месеца, е предварително планирано, но войната в Близкия изток сега най-вероятно ще бъде основна тема на срещата в Овалния кабинет.

Както останалите съюзници на САЩ в НАТО Германия не е участвала в ударите срещу Иран, отбелязва ДПА.

В неделя Мерц заяви, че военните опасности се увеличават, и изказа съмнения дали по този начин може да се стигне до смяна на властта в Техеран. Все пак той изрази разбиране по отношение на военните действия и се въздържа от критики.

Първоначално се очакваше основните теми на обсъжданията да бъдат споровете за митата със САЩ, войната в Украйна и политиката на страните по отношение на Китай, като е предвидено все пак и те да бъдат засегнати.

Самият Тръмп е наричал Мерц „добър човек" и е обещавал САЩ да имат „страхотни отношения" с Германия, припомня ДПА.

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите