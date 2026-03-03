Германският канцлер Мерц ще се срещне с Тръмп в Белия дом днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом – три дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран, предаде БТА по информация на ДПА.

Второто пътуване на Мерц до Белия дом, откакто пое поста преди десет месеца, е предварително планирано, но войната в Близкия изток сега най-вероятно ще бъде основна тема на срещата в Овалния кабинет.

Както останалите съюзници на САЩ в НАТО Германия не е участвала в ударите срещу Иран, отбелязва ДПА.

В неделя Мерц заяви, че военните опасности се увеличават, и изказа съмнения дали по този начин може да се стигне до смяна на властта в Техеран. Все пак той изрази разбиране по отношение на военните действия и се въздържа от критики.

Първоначално се очакваше основните теми на обсъжданията да бъдат споровете за митата със САЩ, войната в Украйна и политиката на страните по отношение на Китай, като е предвидено все пак и те да бъдат засегнати.

Самият Тръмп е наричал Мерц „добър човек" и е обещавал САЩ да имат „страхотни отношения" с Германия, припомня ДПА.