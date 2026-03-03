Домашна помощница екзекутирала пенсионер в Атина

Гръцката полиция арестува 33-годишна чуждестранна гражданка, обвинена в бруталното убийство и грабеж на 92-годишен мъж, извършени през август 2017 г. в столичния квартал Екзархия. До разкриването на „студеното досие" се стигна благодарение на съвременните методи за генетичен анализ и нова кражба, извършена от жената.

Разплитането на случая започва след обир на 29 ноември 2023 г. в престижния район Кифисия. Тогава от дома на 59-годишен мъж са задигнати златни кюлчета и ценности на обща стойност около 130 000 евро. По време на разследването на тази кражба, полицията успява да изолира ДНК профил на извършителката.

При проверка в националната база данни е открито шокиращо съвпадение, че нейният генетичен материал напълно съвпада с този от един-единствен косъм, намерен на местопрестъплението при убийството на 92-годишния пенсионер през 2017 г.

Според материалите по делото, жената е работила като домашна помощница. През 2017 г., заедно със свой съучастник, също чужденец, чиято самоличност е установена, тя е нахлула в дома на възрастния мъж с цел грабеж. Жертвата е малтретирана и задушена, след което жилището е било обрано.

Арестът е извършен от Поддирекцията за преследване на престъпления срещу живота и имуществото – ключово звено в новосформираната Дирекция за борба с организираната престъпност.

В момента властите издирват съучастника на жената, за когото се смята, че се намира извън пределите на страната. Срещу 33-годишната задържана са повдигнати тежки обвинения за убийство, грабеж и утежнена кражба.