Най-малко 42 мирни жители са убити в Афганистан при сблъсъците с Пакистан за 3 дни

Най-малко 42 мирни жители са били убити, а 104 - ранени, в Афганистан по време на сраженията с Пакистан между 26 февруари и 2 март, съобщи Мисията на ООН за подпомагане в Афганистан (UNAMA), когато военният конфликт между съседните държави навлезе в шестия си ден, предаде Ройтерс.

Военното напрежение между южноазиатските ислямски държави остава високо и днес, като Афганистан заяви, че е превзел още един пакистански пост в афганистанската провинция Кандахар и че сраженията между съюзниците, превърнали се във врагове, „все още продължават", съобщава БТА.

„В числото на загиналите мирни жители влизат косвените жертви на граничните престрелки..., както и при въздушни удари", заяви агенцията на ООН, като уточни, че данните са „предварителни".

Конфликтът – най-тежкият между двете страни от години – бе предизвикан миналата седмица от "ответните удари" на афганистанските талибани по пакистански съоръжения в отговор на пакистанските атаки срещу бойци в Афганистан.

Афганистан твърди, че пакистанските сили са атакували негови мирни граждани - обвинение, което Исламабад отрича.

През последната седмица Исламабад изстреля ракети въздух-земя по военни обекти на талибаните и дори за първи път нанесе пряк удар по страда на талибанското правителство в Афганистан заради обвиненията, че то укрива бунтовници, които извършват атаки срещу Пакистан от негова територия.

Пакистанските сили унищожиха военна база в провинция Нангархар в Афганистан при въздушна операция, съобщиха пакистански източници от службите за сигурност днес.

И двете страни твърдят, че са убили десетки войници на противника и са нанесли тежки щети на военни съоръжения от началото на сраженията, посочва Ройтерс.