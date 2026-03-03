ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И турчин е арестуван за шпионаж на остров Крит

Бойка Атанасова, Атина

Гръцките служби за сигурност остават в състояние на висока готовност, след като втори чужд гражданин бе задържан на остров Крит по подозрение в шпионска дейност.

Според информация от местните власти, новият заподозрян е турски гражданин, който е забелязан да заснема детайлно движението на плавателни съдове в стратегически важен район. Инцидентът веднага е задействал протоколите за национална сигурност, имайки предвид присъствието на ключови обекти на НАТО на острова, включително базата в Суда Бей.

Криминалисти са извършили щателна проверка на мобилния телефон и електронните устройства на задържания. Към момента източници от полицията, съобщават, че не е установено нищо съществено или директно уличаващо. Липсват доказателства за предаване на класифицирана информация или връзки с чужди разузнавателни централи.

Случаят може да се окаже изолиран инцидент без връзка с организиран шпионаж, разследващите подчертават, че „не се изключва нито един сценарий". Властите проучват дали мъжът е действал самостоятелно или е част от по-широка схема за наблюдение на гръцките военноморски сили.

Припомняме, че властите арестуваха 36-годишен грузинец за шпионаж в базата Суда. Той пристигна в Атина на 3 февруари от Дюселдорф и отлетя директно за Ханя.

