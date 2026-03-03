Дрон порази резервоар с гориво на пристанище в Оман

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дронове са атакували пристанище в Оман, поразявайки резервоар с гориво, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии.

АФП отбелязва, че Иран продължава ударите си срещу страните от Персийския залив в отговор на израелските и американските въздушни удари, предава БТА.

„Резервоари за гориво в търговското пристанище Дукм бяха атакувани с дронове" и един резервоар беше поразен, съобщи Оманската информационна агенция, позовавайки се на източник от силите за сигурност. Според медията нанесените щети са овладени и няма данни за жертви.

Дукм вече беше обект на атака с дрон в неделя, при която беше ранен работник, а вчера един човек беше убит при нападение срещу петролен танкер край бреговете на столицата Маскат.

Иран предприема атаки срещу съседите си от Персийския залив от събота насам в отговор на смъртта на аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелско-американски удар.

Оман не беше пощаден въпреки ролята си на посредник в преговорите между САЩ и Иран преди началото на войната, обръща внимание Ройтерс.