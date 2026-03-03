ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Федерацията по борба: Предстоят съдебни искове сре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22395203 www.24chasa.bg

Дрон порази резервоар с гориво на пристанище в Оман

1120
Дрон СНИМКА: Getty Images

Дронове са атакували пристанище в Оман, поразявайки резервоар с гориво, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии.

АФП отбелязва, че Иран продължава ударите си срещу страните от Персийския залив в отговор на израелските и американските въздушни удари, предава БТА.

„Резервоари за гориво в търговското пристанище Дукм бяха атакувани с дронове" и един резервоар беше поразен, съобщи Оманската информационна агенция, позовавайки се на източник от силите за сигурност. Според медията нанесените щети са овладени и няма данни за жертви.

Дукм вече беше обект на атака с дрон в неделя, при която беше ранен работник, а вчера един човек беше убит при нападение срещу петролен танкер край бреговете на столицата Маскат.

Иран предприема атаки срещу съседите си от Персийския залив от събота насам в отговор на смъртта на аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелско-американски удар.

Оман не беше пощаден въпреки ролята си на посредник в преговорите между САЩ и Иран преди началото на войната, обръща внимание Ройтерс.

Дрон СНИМКА: Getty Images

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите