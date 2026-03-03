ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Френският външен министър: Готови сме да защитим своите партньори

2632
Жан-Ноел Баро Снимка Архив

Франция е готова да защити своите партньори, ако те поискат помощ след ответните удари на Иран, и запазва правото си да се намеси, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс.

„Тази война... въвлече в конфликта редица страни от региона, с които имаме отношения, споразумения за отбрана и интереси, включително военни бази", каза Баро пред френската телевизия Бе Еф Ем (BFM TV), предаде БТА.

Той добави, че френските изтребители „Рафал" (Rafale) са имали операции, за да осигурят безопасността на въздушното пространство над френските бази в региона.

Около 400 000 френски граждани в момента се намират в страните, засегнати от кризата в Близкия изток, и френското правителство е готово да съдейства за прибирането на тези, които са изложени на най-голяма опасност. За целта се използват както търговски, така и военни полети, заяви Баро.

