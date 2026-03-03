КМГ: ШОС призова за сдържаност и диалог с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В изявление Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) изрази сериозна загриженост във връзка с развитието на обстановката в Близкия изток и въоръжените атаки срещу Иран.

Според страните-членки използването на сила е неприемливо. Те подчертават, че единственият изход от настоящия конфликт е намирането на решение чрез диалог, взаимно уважение и отчитане на законните интереси на всички държави, в съответствие с международното право и принципите на Устава на ООН.

Държавите от ШОС акцентират върху необходимостта да бъдат гарантирани държавния суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран. Те призовават всички страни към сдържаност и незабавно прекратяване на действията, които могат да доведат до по-нататъшна ескалация на напрежението, пише КМГ.

В изявлението се отправя и призив към ООН и нейния Съвет за сигурност незабавно да предприемат мерки за справяне с действия, застрашаващи международния мир и сигурност.