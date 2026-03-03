КМГ: Жан-Ноел Баро: Ударите на САЩ и Израел срещу Иран не са съгласувани и одобрени от Съвета за сигурност на ООН

Вчера китайският външен министър Уан И и френският му колега Жан-Ноел Баро проведоха телефонен разговор.

Баро подчерта, че като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН Франция и Китай носят специална отговорност за поддържането на международния мир и сигурност. По думите му военните действия на САЩ и Израел срещу Иран не са били нито съгласувани със Съвета за сигурност, нито одобрени от него. Той отбеляза, че Китай поддържа добри отношения както с Иран, така и със страните от Персийския залив, и заяви, че Франция очаква да работи съвместно с Пекин за намаляване на напрежението в региона.

От своя страна Уан И подчерта, че международната общност трябва да се противопоставя на всяко нарушение на международното право и да отхвърля двойните стандарти. По думите му големите сили не могат произволно да атакуват други държави въз основа на военното си превъзходство, нито светът може да се върне към „закона на джунглата". Той изтъкна, че иранският ядрен въпрос трябва да бъде решен по пътя на политиката и дипломацията.

Китайският първи дипломат изрази надежда, че Франция ще запази обективна и безпристрастна позиция, ще действа спокойно и рационално и ще работи съвместно с Китай за деескалация на ситуацията, като защитават основните норми на международните отношения.