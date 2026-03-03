ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22395307 www.24chasa.bg

КМГ: Общественото мнение в САЩ е скептично към военните действия и стратегията на Тръмп към Иран

КМГ

2256
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според най-новото проучване на общественото мнение, публикувано на 2 март в САЩ, 59% от анкетираните не одобряват предприемането на военни действия срещу Иран, а 39% смятат, че Вашингтон не е положил достатъчно усилия за решаване на въпроса по дипломатически път. 60% от запитаните считат, че Доналд Тръмп няма ясен план за действие, а 62% са на мнение, че той трябва да получи одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни военни действия. 

Освен това, според проучване, проведено на 1 март от Reuters и Ipsos, 43% от американците се противопоставят на военни удари на САЩ и Израел срещу Иран, 29% нямат мнение, а едва 27% изразяват подкрепа.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите