Съветът за национална сигурност на Белгия ще заседава заради Близкия изток

Съветът за национална сигурност на Белгия ще заседава в петък заради събитията в Близкия изток, съобщи БТА по информация на местни медии. Това ще бъде първата подобна среща близо седмица след началото на новите въздушни удари на САЩ и Израел по Иран.

По данни на белгийското външно министерство в района на Близкия изток пребивават около 28 хиляди белгийски граждани, от които 10 процента пътуват по работа или като туристи, а останалите са постоянно пребиваващи, основно в Израел и палестинските територии. В Иран към началото на ударите са били около 250 белгийци, повечето с постоянно пребиваване. Министерството уточни, че следи обстановката, но засега няма условия за организиране на евакуация.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен тази сутрин коментира, че ударите на САЩ и Израел са "напълно оправдани", а въпросът дали са законни е "за юристите". Той добави, че поддържа международното право, но отчита, че то не действа. Белгийският външен министър Максим Прево вчера каза, че ударите нарушават международното право, но са оправдани от гледна точка на сигурността.

Службите за сигурност в Белгия посочиха, че равнището на готовност за терористичен удар в страната остава без промяна, в предпоследната трета степен, въведена през 2023 г. след нападение, за което отговорност пое терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД). На 22 март Белгия ще отбележи 10 години от атентатите в Брюксел, извършени от ИД.