КМГ: Генералният директор на МААЕ заяви, че не е открит план на Иран за производство на ядрено оръжие

На 2 март генералният директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че не са установени доказателства за систематична програма на Иран за производство на ядрено оръжие. Според него решението на САЩ и Израел да атакуват страната може да е продиктувано от политически съображения.

По време на пресконференция същия ден, в отговор на въпрос дали съществува „неотложност" за предприемане на военни действия срещу Иран, както твърдят САЩ и Израел, Гроси посочи, че още преди избухването на т.нар. „12-дневна война" през юни миналата година е заявил, че МААЕ не е видяла Иран да има систематичен план за производство на ядрено оръжие и това е оценката на агенцията.