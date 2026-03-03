КМГ: Китайски учен спечели престижната международна награда „Матиас“ за постижения в свръхпроводимостта

Изследователят Дзин Чанцин от Института по физика към Китайската академия на науките бе удостоен с наградата „Матиас" – най-високото международно отличие в областта на откриването на свръхпроводящи материали.

С поредица от новаторски открития в сферата на новите свръхпроводници, Дзин Чанцин стана единственият учен в света, получил престижното признание за 2026 година. Преди него други китайски учени, носители на наградата, са Джао Джунсян от Института по физика и Чън Сянхуей от Китайския университет за наука и технологии.

Тазгодишното отличие се присъжда на изследователя Дзин Чанцин като признание за неговите многобройни пионерни резултати, постигнати чрез технологии за синтез под високо налягане и детекция. Неговите изследвания обхващат широк спектър от свръхпроводящи системи, включително такива на основата на мед, желязо, богати на водород съединения, прости вещества и топологични съединения.

Наградата „Матиас" е учредена през 1989 г. и се връчва веднъж на всеки три години. С нея се отличават от един до трима международни учени с изключителен принос в областта.