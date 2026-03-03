ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22395338 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски учен спечели престижната международна награда „Матиас“ за постижения в свръхпроводимостта

КМГ

764
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Изследователят Дзин Чанцин от Института по физика към Китайската академия на науките бе удостоен с наградата „Матиас" – най-високото международно отличие в областта на откриването на свръхпроводящи материали.

С поредица от новаторски открития в сферата на новите свръхпроводници, Дзин Чанцин стана единственият учен в света, получил престижното признание за 2026 година. Преди него други китайски учени, носители на наградата, са Джао Джунсян от Института по физика и Чън Сянхуей от Китайския университет за наука и технологии.

Тазгодишното отличие се присъжда на изследователя Дзин Чанцин като признание за неговите многобройни пионерни резултати, постигнати чрез технологии за синтез под високо налягане и детекция. Неговите изследвания обхващат широк спектър от свръхпроводящи системи, включително такива на основата на мед, желязо, богати на водород съединения, прости вещества и топологични съединения. 

Наградата „Матиас" е учредена през 1989 г. и се връчва веднъж на всеки три години. С нея се отличават от един до трима международни учени с изключителен принос в областта.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите