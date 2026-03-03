КМГ: Фестивалът на фенерите в „Из Китай с Павел“ (Видео)

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим как се празнува Фестивалът на фенерите, който се счита за перфектния завършек на седмичните приготовления и тържества за Китайската нова година. Произходът на празника идва от династията Хан, което е преди повече от 2000 години.

В древен Китай това е било романтично събитие, на което необвързаните мъже и жени са можели да се срещат. В тези времена младите дами рядко напускали домовете си, но въпреки това по време на Фестивала на фенерите всички са посещавали представленията с тях. От тогава до ден днешен този празник е символ на събирането, просперитета и късмета.

Зрелищните панаири на фенерите, като този, който виждаме в увеселителния парк на квартал „Шъдзиншан" в Пекин, са част от всеки празник в днешно време, отдавайки почит на традицията.

Тъй като глобалният интерес към китайската култура се увеличава, Фестивалът на фенерите служи и като портал, чрез който чужденците могат да получат по-дълбоко разбиране за китайските традиции. Една от тях е похапването на оризови сладки топки, наречени танюан или юансяо.

Павел Гълъбов приключва този красив епизод с поздрави към всички вас в България с настъпването на Националния ни празник 3 март с един невероятен спектакъл с огнен дракон.