Часове преди изтичане на срока Косово още няма президент

Часове преди изтичане на срока по конституция за избор на президент в Косово партиите в парламента все още не са постигнали споразумение, съобщава БТА по информация на вестник „Коха диторе".

Мандатът на сегашния президент на Косово Вьоса Османи изтича на 7 април, а изборът на нов президент трябва за стане не по-късно от 30 дни преди изтичане на мандата ѝ, отбелязва вестникът.

По конституция президентът на Косово се избира от парламента и трябва да бъде подкрепен от две трети от 120-те депутати (80 гласа) на първи или втори кръг и от най-малко 61 гласа на трети кръг. Ако и на трите кръга нито един кандидат не получи необходимия брой гласове, парламентът се разпуска и се свикват нови парламентарни избори.

Парламентарно представените партии трябва да се споразумеят, за да гарантират 80 гласа за избора на президент, отбелязва вестникът. Всяка кандидатура трябва да събере 30 подписа в косовския парламент.

На парламентарните избори в края на декември 2025 г. управляващото ляво Движение „Самоопределение" (LVV) на премиера Албин Курти си осигури 57 мандата в 120-местния парламент, дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) на Бедри Хамза – 22 места, дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) на Люмир Абдиджику – 15 мандата, десният Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) – 6 места, докато за малцинствените общности са гарантирани останалите 20 места (10 за етническите сърби и 10 за етническите турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани).

Вчера косовският премиер Курти се срещна с лидера на Демократичния съюз на Косово Люмир Абдиджику, за да обсъди въпроса за президента, но срещата приключи без резултат, информира „Коха диторе".

След като разговаря с Курти Абдиджику заяви, че според него политическият консенсус за новия държавен глава между партиите е труден. Той подчерта, че партията му няма негативно отношение спрямо настоящия президент Вьоса Османи.

Османи, която напусна ДСК преди години и основа своя партия – „Гудзо̀" (Guxo, от алб. „Осмели се" – бел. ред.), заяви по-рано тази година, че би се кандидатирала за втори мандат.

При предишния избор на президент в парламента кандидатурата ѝ беше издигната от „Самопределение", но този път партията не спомена Османи като кандидат, информира още косовското издание. Запитан за евентуалната кандидатура на Вьоса Османи, Курти заяви, че не разполага с достатъчно гласове, а опозиционните партии в парламента отправиха критики към Османи за това, което те нарекоха пристрастност в полза на правителството на Курти.

„Трябва да имаме минимум 80 души, които да бъдат в залата и да гласуват. Смятаме, че не трябва да ходим да гласуваме с (гарантирани само) 80. Ако накрая числото се окаже 79, автоматично отиваме на (предсрочни) избори. Нашият абсолютен приоритет в настоящата политическа ситуация е да избегнем избори. Трябва да се уверим не да имаме 80 (гласа), а около 84-85", каза той.

След среща в неделя с лидера на втората по големина парламентарно представена партия – Демократическата партия на Косово – Бедри Хамза косовският премиер заяви, че неговата партия и ДПК не са излезли с консенсусно име за президент.

Хамза обяви, че е предложил на Курти споразумение, според което президентът ще бъде избран по предложение на ДПК в опит да се избегнат избори и да се преодолее политическата безизходица.

Курти по-рано заяви, че смята, че Мурат Яшари – член на семейството на Адем Яшари (един от основателите и бившите командири на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК), смятан за национален герой в Косово – бел. ред.) – би бил подходяща фигура за президентския пост. Мурат Яшари обаче заяви, че няма амбиции да бъде държавен глава.

През последните седмици бившият министър на образованието Арсим Байрами също изрази желание да се кандидатира, макар и без ясна подкрепа от други партии.

Според председателя на косовския парламент Албулена Хаджиу срокът за избор на нов държавен глава е до 4 март (утре). През февруари обаче тя заяви, че не може да задейства процедурата, без да има подписите в подкрепа на кандидатите.