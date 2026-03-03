КМГ: Стартира Национален месец за насърчаване на потреблението и Сезон на потреблението в Пекин–Тиендзин–Хъбей

На 2 март в Тиендзин беше даден официален старт на инициативата „Национален месец за насърчаване на потреблението 2026" и „Сезон на потреблението в региона Пекин–Тиендзин–Хъбей". Събитието е организирано съвместно от Министерството на търговията, Китайската медийна група и властите на Пекин, Тиендзин и провинция Хъбей.

В рамките на откриването беше представено двуезичното (на китайски и английски) издание „Пазарувай в Китай: Ръководство за потребление в региона Пекин–Тиендзин–Хъбей". Фокусирано върху четири основни направления – „качествено пазаруване, изискана кухня, вълнуващ туризъм и впечатляващи културни прояви", то предлага практична и удобна информация за потребителите, пише КМГ.

На място беше създаден и съвместен изложбен щанд под мотото „Подаръци от Пекин–Тиендзин–Хъбей", където беше представен първият списък с характерни сувенири от региона. В него са включени традиционни утвърдени марки, висококачествени продукти за износ, както и нови потребителски и брандови предложения.