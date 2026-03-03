ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна е свалила 127 от 136-те руски дрона, насочени към нейната територия през нощта

Украйна е свалила 127 от 136-те руски дрона, насочени към нейната територия през нощта. СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Украинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили през нощта 127 от 136-те дрона, използвани от руските войски за атаки срещу страната през изминалата нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението „Телеграм" на военно-въздушните сили на Украйна.

От 18:00 часа вечерта вчера украинско време (също и българско) руските сили са атакували със 136 различни вида бойни безпилотни летателни апарати от направленията на Курск и Приморско-Ахтарск, както и от Гвардейско на Кримския полуостров. Около 80 от тях са били тип „Шахед", предава БТА.

Въздушната атака е отблъсната от авиация, зенитно-ракетни войски, средства за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските сили за отбрана.

