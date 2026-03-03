Канадският премиер пристигна на посещение в Австралия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канадският премиер Марк Карни пристигна в Австралия днес, като целта на посещението му е да укрепи отношенията между двете така наречени „средни сили" в контекста на това, което той нарича „срив" в световния ред, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Лидерите на двете страни, които са близки съюзници на САЩ - Карни и австралийският му колега Антъни Албанезе, се срещат в момент, когато войната в Близкия изток ескалира. Те също ще търсят начини да укрепят връзките си като водещи производители на ключови минерали.

Карни е на обиколка в Азиатско-тихоокеанския регион, като вече посети Япония и Индия, подписа търговски споразумения и възстанови отношенията с Делхи след едногодишен спор относно сикхския сепаратизъм.

Канада и Австралия развиват все по-топли взаимоотношения, като се очаква двете страни да задълбочат сътрудничеството си в области като отбраната и сигурността на корабоплаването, стратегическите суровини, търговията и изкуствения интелект, съобщи офисът на Карни преди посещението.

В дневния ред на канадския министър-председател залегна обръщение пред австралийския парламент.

Албанезе миналата седмица описа Канада като един от „най-близките приятели на Австралия", като посочи, че приятелството е изградено "върху доверие от поколения", и призова за по-тесни връзки в името на националните интереси.

Държавите се стремят да създадат свои собствени запаси от стратегически суровини, които са ключови за производството на полупроводници и за нуждите на отбранителната ндустрия, тъй като Китай, който доминира в световното производство, ограничава доставките, отбелязва Ройтерс.