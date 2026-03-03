ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Фокусът ни е извеждането на българит...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22395810 www.24chasa.bg

Директорът на „Берлинале“ Триша Тътъл желае да остане начело на фестивала

700
Директорката на "Берлинале" Триша Тътъл СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Директорът на „Берлинале“ Триша Тътъл заяви, че желае да остане начело на Берлинския международен филмов фестивал въпреки противоречията около тазгодишното му издание, съобщи ДПА, информира БТА.

„Изключително горда съм с екипа си и искам да продължим работата, която започнахме заедно, с пълно доверие и институционална независимост“, каза тя пред агенцията.

Фестивалът през 2026 г. беше белязан от напрежение, свързано с конфликта в Близкия изток, след като сирийско-палестинският режисьор Абдула Ал-Хатиб обвини от сцената германското правителство в подкрепа на „геноцид в ивицата Газа“. Това накара министъра на околната среда Карстен Шнайдер да напусне залата, определяйки изказването като неприемливо. Израел и Германия отхвърлят обвиненията в геноцид.

След края на „Берлинале“ германски медии съобщиха, че Тътъл може да бъде освободена заради начина, по който е реагирала на ситуацията. Заседание на надзорния съвет, насрочено за сряда, ще обсъди бъдещото развитие на най-големия филмов фестивал в Германия.

Тътъл потвърди, че е обсъдила възможността за оставка по взаимно съгласие с федералния министър на културата Волфрам Ваймер, но подчерта, че подкрепата от германската и международната културна общност е затвърдила решението ѝ да остане.

Американката ръководи „Берлинале“ от 2024 г. По думите ѝ тазгодишното издание е отчело силна посещаемост и доверие от страна на публиката въпреки политическото напрежение.

Директорката на "Берлинале" Триша Тътъл СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите