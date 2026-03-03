Директорът на „Берлинале“ Триша Тътъл желае да остане начело на фестивала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на „Берлинале“ Триша Тътъл заяви, че желае да остане начело на Берлинския международен филмов фестивал въпреки противоречията около тазгодишното му издание, съобщи ДПА, информира БТА.

„Изключително горда съм с екипа си и искам да продължим работата, която започнахме заедно, с пълно доверие и институционална независимост“, каза тя пред агенцията.

Фестивалът през 2026 г. беше белязан от напрежение, свързано с конфликта в Близкия изток, след като сирийско-палестинският режисьор Абдула Ал-Хатиб обвини от сцената германското правителство в подкрепа на „геноцид в ивицата Газа“. Това накара министъра на околната среда Карстен Шнайдер да напусне залата, определяйки изказването като неприемливо. Израел и Германия отхвърлят обвиненията в геноцид.

След края на „Берлинале“ германски медии съобщиха, че Тътъл може да бъде освободена заради начина, по който е реагирала на ситуацията. Заседание на надзорния съвет, насрочено за сряда, ще обсъди бъдещото развитие на най-големия филмов фестивал в Германия.

Тътъл потвърди, че е обсъдила възможността за оставка по взаимно съгласие с федералния министър на културата Волфрам Ваймер, но подчерта, че подкрепата от германската и международната културна общност е затвърдила решението ѝ да остане.

Американката ръководи „Берлинале“ от 2024 г. По думите ѝ тазгодишното издание е отчело силна посещаемост и доверие от страна на публиката въпреки политическото напрежение.