Кремъл: Времето ще покаже как конфликтът в Близкия изток ще повлияе на преговорите за Украйна

Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл заяви, че досега няма индикации, че участието на САЩ в конфликта в Близкия изток ще повлияе на темпото на мирните преговори за Украйна, но добави, че „времето ще покаже" това, като се има предвид колко внимание Вашингтон трябва да обърне на настоящата ситуация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че е ясно, че САЩ "имат още работа" в близкоизточния регион, и че е трудно сега да се обсъжда евентуална следваща тристранна среща с украинска и американска делегация в Абу Даби.

Дмитрий Песков

