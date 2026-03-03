Иранският Червен полумесец: Най-малко 787 души са убити при американско-израелските атаки срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 787 души са убити от началото на американско-израелските атаки срещу Иран в събота, съобщи днес Иранското дружество на Червения полумесец, предаде БТА по информация на ДПА.

Иранската неправителствена организация обяви в платформата "Телеграм", че ударите са били нанесени в 153 града в цялата страна.

Повече от 3600 екипа за бързо реагиране са били мобилизирани в Иран, като спасителните операции продължават на много места.

Вчера базираната в Норвегия правозащитна организация "Хенгау" (Hengaw) посочи, че броят на жертвите от събота, когато започна конфликтът, е значително по-голям, като съобщи за повече от 1500 загинали.

Според "Хенгау" около 1300 от убитите са били членове на въоръжените сили, а около 200 – цивилни. Организацията твърди, че разчита на мрежа от контакти в страната, за да документира жертвите.