ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Фокусът ни е извеждането на българит...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22395873 www.24chasa.bg

Иранският Червен полумесец: Най-малко 787 души са убити при американско-израелските атаки срещу Иран

1000
Иран СНИМКА: Pixabay

Най-малко 787 души са убити от началото на американско-израелските атаки срещу Иран в събота, съобщи днес Иранското дружество на Червения полумесец, предаде БТА по информация на ДПА.

Иранската неправителствена организация обяви в платформата "Телеграм", че ударите са били нанесени в 153 града в цялата страна.

Повече от 3600 екипа за бързо реагиране са били мобилизирани в Иран, като спасителните операции продължават на много места.

Вчера базираната в Норвегия правозащитна организация "Хенгау" (Hengaw) посочи, че броят на жертвите от събота, когато започна конфликтът, е значително по-голям, като съобщи за повече от 1500 загинали.

Според "Хенгау" около 1300 от убитите са били членове на въоръжените сили, а около 200 – цивилни. Организацията твърди, че разчита на мрежа от контакти в страната, за да документира жертвите.

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите