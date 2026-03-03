Гръцки военнотранспортен самолет е кацнал в Кипър като част от помощта след атаките с дронове.

Гръцки военнотранспортен самолет C-130 е кацнал тази нощ в Пафос, Югозападен Кипър, съобщи БТА по информация на електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

С това гръцките самолети, пристигнали на острова от началото на седмицата, стават пет, отбелязва изданието.

Вчера Гърция изпрати четири изтребителя F-16 в Кипър в рамките на предложение за помощ след вчерашната атака с дронове срещу британската военновъздушна база Акротири, която се намира на острова, на фона на ескалацията на напрежението в Иран и региона. Страната обяви, че ще изпрати на острова и две фрегати и декларира, че ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Република Кипър.

В публикация в Екс говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис, цитиран от „Сайпръс мейл", заяви, че четирите самолета са кацнали след незабавната реакция на гръцкото правителство за засилване на превантивните мерки и в рамките на тясното сътрудничество между Никозия и Атина.

Високопоставени кипърски служители, цитирани от Ройтерс, твърдят, че атаката срещу базата е извършена от ирански дрон „Шахед", най-вероятно изстрелян от подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула". Служителите подчертават, че целта е била базата – която се счита за суверенна британска територия – а не Кипър.