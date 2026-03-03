ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Вътрешните министри от ЕС ще обсъдят ситуацията в Близкия изток

Вътрешните министри от ЕС ще обсъдят ситуацията в Близкия изток. СНИМКА: Пиксабей

Министрите на вътрешните работи на страните от ЕС ще обсъдят в четвъртък на заседание в Брюксел обстановката със сигурността след последните събития в Близкия изток, свързани с Иран и Сирия. Това се посочва в дневния ред за предстоящото заседание, предаде БТА.

Министрите ще разговарят за предизвикателствата от възможните отражения за вътрешната сигурност. Предвижда се те да набележат необходимите мерки за действие, се отбелязва в програмата.

Европейската комисия ще представи на заседанието годишната си оценка за състоянието на Шенгенското пространство. Ще бъдат обсъдени мерките за доброволно връщане на мигрантите без право на престой в ЕС, сътрудничеството по тези въпроси с Ливан и Либия, както и новите промени в европейската визова политика.

