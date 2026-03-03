ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН призова за разследване на атаката срещу училище в Иран

ООН призова за разследване на „ужасяващата атака" срещу училище в Иран. . Снимка: pixabay

Службата на ООН за правата на човека призова днес „силите", стоящи зад атаката срещу девическо училище в Иран, да разследват и да споделят информация за „ужасяващата атака", без да ги назове, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„Върховният комисар (Фолкер Тюрк) призовава за бързо, безпристрастно и задълбочено разследване на обстоятелствата около атаката. Отговорността за разследването е на силите, които са извършили атаката", заяви говорителката на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Равина Шамдасани, на пресконференция в Женева. Тя нарече случая „ужасяващ".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американските сили „не биха атакували умишлено училище", след като иранските държавни медии съобщиха, че над 160 души са били убити в училището в събота - първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран.

