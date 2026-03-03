ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Външният министър на Гърция предложил на Нейнски българи в Оман да се възползват от евакуационен полет

Външният министър Надежда Нейнски

Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис е предложил българските граждани в Оман да се възползват от евакуационен полет, организиран от гръцката държава, планиран за утрешния ден, съобщиха от българското Министерство на външните работи (МВнР) на сайта си, информира БТА.

Проведен бе телефонен разговор между служебния министър на външните работи на България Надежда Нейнски и министъра на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис, по време на който е обсъдена актуалната ситуация в региона на Близкия изток. 

Двамата първи дипломати са изразили сериозна загриженост от развитието на обстановката и потенциалните рискове за сигурността на гражданите на двете държави. Обсъдени са възможностите за координирани и съвместни действия за евакуация на български и гръцки граждани от засегнатите райони.

В този контекст министър Герапетритис е предложил български граждани, намиращи се в Оман, да могат да се възползват от евакуационен полет, организиран от гръцката държава.

От гръцка страна е изразена готовност за съдействие и в бъдещи усилия по евакуация на български граждани от региона на Близкия изток.

До осем самолета с различен капацитет, както и при необходимост правителственият самолет „Еърбъс A319“, са в готовност за изпълнение на евакуационни полети на български граждани от Близкия изток в кратки срокове, съобщиха вчера от Министерството на транспорта и съобщенията. 

