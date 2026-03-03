"Росатом": Има заплаха за иранската ядрена централа в Бушер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атомната електроцентрала в Бушер, Иран, е изправена пред заплаха на фона на ескалиращия конфликт в региона, заяви ръководителят на руската държавна ядрена корпорация „Росатом" Алексей Лихачов, предаде БТА по информация на държавната информационна агенция РИА.

„Определено има заплаха за централата", каза Лихачов, като уточни, че „експлозиите се чуват на километри разстояние", но самата централа не е пряка цел на атаките.

От „Росатом" съобщиха в събота, че са евакуирали близо 100 души от Иран, включително деца на служители и несъществен персонал. Основният персонал е останал на място в централата, изградена от Русия в иранския пристанищен град Бушер.

По думите на Лихачов следващият етап от евакуацията, който ще обхване между 150 и 200 души, ще бъде осъществен, когато ситуацията позволи, предаде информационната агенция „Интерфакс", цитирана от Ройтерс.

Още в края на януари Русия изяви готовност да евакуира персонала си от иранската АЕЦ „Бушер", припомня БТА.

Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер.

САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер" по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.