Малък самолет падна в ледените води на река Хъдсън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолет Cessna 172, летящ от Лонг Айлънд, е паднал в ледените води на река Хъдсън, източно от международното летище Стюарт в Ню Йорк в понеделник вечерта.

Инцидентът се е случил докато пилотът опитвал да кацне аварийно. И той, и спътникът му по чудо са се спасили, плувайки през ледените води до безопасно място, съобщи Федералната авиационна администрация пред вестник New York Post.

Пристигналите спасителни екипи първоначално не успели да открият самолета, но в крайна сметка го намерили в Нюбърг, където бил потънал сред плаващи ледени блокове в река Хъдсън.

Пилотът и пасажерът оцелели при първоначалния удар, след което се евакуирали от самолета и плували до брега в ледените води, съобщиха пожарните служби. И двамата са били откарани в местни болници и се очаква да се възстановят напълно.

Данните от Flightradar24 показват, че частният самолет се е разбил около час, след като е излетял от летище "Лонг Айлънд Макартър" в Ронконкома.