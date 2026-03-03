Саудитският посланик проговори български за 3-и март (Видео)

На български език отправи поздравлението си по повод 3 март посланикът на Кралство Саудитка Арабия в България Н. Пр. Рами С. Алотейби.

"Честит 3 март, приятели! На този голям празник поздравявам всички вас. България е прекрасна страна с вековна история и богата култура. Пожелавам на вас и на родината ви мир, напредък и просперитет. Честит празник!", казва той във видео, споделено в страницата на посолството на Кралство Саудитска Арабия в Република България в "Екс".