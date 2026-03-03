Турция цели премахване на наложените й санкции преди изборите в САЩ през ноември

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че се работи със Съединените щати за отмяна на наложените на Турция американски санкции преди междинните избори в САЩ през ноември, предаде Ройтерс. Фидан обаче добави, че Израел е против този потенциален ход, съобщава БТА.

През 2020 г. Вашингтон наложи на Анкара санкции по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA) заради покупката на руски противовъздушни системи С-400 и я изключи от програмата за американските изтребители F-35. Турция определи този ход като несправедлив и незаконен, припомня Ройтерс.

Страните търсят заобиколно решение за вдигане на санкциите и позволяване на Анкара да закупи самолетите, отбелязва агенцията. По въпроса е постигнат малък напредък, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп има добри връзки с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, което поражда надежди в Турция, че решение може да бъде намерено тази година.

Попитан по време на ифтар (вечерята по време на свещения за мюсюлманите месец рамазан – бел. ред.) във вторник с представители на турски медии дали Израел – който Турция критикува остро заради нападението му срещу Газа – се противопоставя на отмяната на санкциите от САЩ, Фидан каза, че Израел не иска страните от региона да придобият определени способности.

„В такъв режим са сега. Да видим, тези битки ще продължат. Всеки ще изиграе картите си по някакъв начин", е заявил Фидан според препис от коментарите му, цитиран от агенцията.

„Работи се за постигане на резултат по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции преди междинните избори. Предприехме политическите стъпки. Ще видим", е добавил Фидан.

Коментарите на Фидан идват в момент, когато Съединените щати и Израел са във война с Иран, който е съсед на Турция, отбелязва Ройтерс. Анкара осъди офанзивата на САЩ и Израел срещу Техеран.