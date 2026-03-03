Зеленски: Следващият кръг от мирните преговори за Украйна може да е в Европа или Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Следващият кръг от тристранните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ може да се състои в Европа или Турция, предположи украинският президент Володимир Зеленски, предаде БТА по информация на Укринформ.

Зеленски каза това в публикувано днес интервю за италианския вестник "Кориера дела сера". Той повтори тезата си, че следващият кръг от преговорите, насрочен за 5 и 6 март в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ), не е бил отложен, а се търси ново място за срещата.

Украинският президент отделно съобщи в социалната мрежа "Екс", че е имал телефонен разговор с президента на Обединените арабски емирства ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян, предаде Ройтерс.

Двамата са обсъдили "иранските атаки срещу цивилна инфраструктура" и са се разбрали да работят заедно за "защита на хората".