ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22396515 www.24chasa.bg

Зеленски: Следващият кръг от мирните преговори за Украйна може да е в Европа или Турция

1668
Президентът на Украйна Володимир Зеленски Снимка: Снимка: Архив

Следващият кръг от тристранните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ може да се състои в Европа или Турция, предположи украинският президент Володимир Зеленски, предаде БТА по информация на Укринформ.

Зеленски каза това в публикувано днес интервю за италианския вестник "Кориера дела сера". Той повтори тезата си, че следващият кръг от преговорите, насрочен за 5 и 6 март в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ), не е бил отложен, а се търси ново място за срещата.

Украинският президент отделно съобщи в социалната мрежа "Екс", че е имал телефонен разговор с президента на Обединените арабски емирства ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян, предаде Ройтерс.

Двамата са обсъдили "иранските атаки срещу цивилна инфраструктура" и са се разбрали да работят заедно за "защита на хората".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите