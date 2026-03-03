Китай призова за обезопасяване на района на Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай призова днес за гарантиране на сигурността в стратегическия Ормузки проток на фона на войната между САЩ и Израел с Иран и нейните регионални последици, съобщи БТА по информация на агенция Синхуа.

Китай призовава всички страни да прекратят незабавно военните действия, да избягват ескалация на напрежението, да гарантират сигурността на морските пътища в Ормузкия проток и да предотвратят по-сериозни последици за световната икономика, каза говорителката на китайското министерство на външните работи Мао Нин. Тя добави, че Китай ще предприеме необходимите мерки, за да защити енергийната си сигурност.

Протокът между Иран и Оман е един от най-важните морски пътища в света, отбелязва ДПА. Той е единственият морски път, свързващ Персийския залив с открито море.

Водещи производители на петрол, включително Иран, Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства, имат излаз на Залива.

Международната агенция по енергия посочва, че през 2023 г. близо 30% от световната търговия с петрол по море е преминала през Ормузкия проток., а конфликта в Близкия изток породи опасения, че Иран ще използва водния път като форма на икономически репресии.

По-рано Ебрахим Джабари, високопоставен съветник на командващия Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, заяви: „Ормузкият проток е затворен. Ако някой опита да премине, героите от гвардията на революцията и редовната армия ще запалят тези кораби."