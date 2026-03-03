Израел: Иранските атаки са отслабнали, но продължават

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранските удари по Израел са отслабнали, обявиха днес Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирани от ДПА.

„Наблюдаваме, че тяхната мощ отслабва. Способни бяхме да ограничим способността им да изстрелват ракети по нас и региона", каза израелският военен говорител Надав Шошани, предаде БТА. Той допусна, че забавянето може да се дължи частично на решение на ръководството на Ислямската република да пести оръжия, в случай че войната се проточи. Шошани допълни, че израелските и американски удари, започнали в събота, са насочени срещу иранското въоръжение.

„Унищожихме стотици балистични ракети и наблюдаваме ситуацията", каза Шошани, добавяйки, че Иран вече не е в състояние да изстрелва ракети в голям мащаб.

Въпреки това атаките продължават, уточни представителят на ЦАХАЛ.

„Иранският режим и „Хизбула" изстрелват десетки ракети, дронове и други снаряди всеки ден", заяви той, като уточни, че повечето от тях биват прихващани.

Шиитската ливанска групировка „Хизбула" потвърди ракетен обстрел рано сутринта към окупираните от Израел Голански възвишения, заявявайки, че целта е била израелска военна база в района. Атаката е описана като отговор на бомбардировките на израелската армия срещу цели в Ливан.

Междувременно според публикувано днес изявление на ЦАХАЛ израелски изтребители са нанесли нови удари по няколко ключови правителствени обекти в Техеран, сред които президентската администрация, места, където заседава Съветът за национална сигурност на Ислямската република и сграда на влиятелния Съвет на експертите.